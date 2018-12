Kenya, turiste catanesi ancora ricoverate nell'ospedale di Mombasa

Sono state raggiunte dalle rispettive famiglie, Mary Scordo, 26 anni, e Laura Bruno, 34, le due giovani donne catanesi che qualche giorno fa sono rimaste coinvolte in un incidente stradale in Kenia, tra Malindi e Mombasa.

Le due giovani catanesi erano appena arrivate all'aeroporto di Mombasa ed erano dirette in un resort di Watamu per la loro vacanza, a bordo di una macchina privata con conducente. Mary Scordo lavora al President Park Hotel di Aci Castello e Laura Bruno in un negozio di cosmetici di Pedara.

In base a quanto ricostruito da alcuni testimoni, le due ragazze sarebbero state sbalzate fuori dall'auto dopo lo scontro. Laura ha riportato fratture alle gambe, Mary è ancora in prognosi riservata presso l'Aga Khan Hospital di Mombasa.

Una di loro avrebbe riportato fratture alle gambe e al bacino e l’altra un grave trauma cranico.