L'assessore Falcone in visita alla circoscrizione Borgo-Sanzio

Visita istituzionale, stamane, dell’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone alla III municipalità Borgo-Sanzio di Catania, riunitasi in seduta consiliare per l'occasione. Alla presenza del direttore generale di Ferrovia Circumetnea Salvo Fiore, si è discusso delle esigenze infrastrutturali dell'ampio aggregato urbano a nord della città e dei progetti in ballo. "Abbiamo presentato ai consiglieri di quartiere - ha detto l'assessore Falcone, portando i saluti del presidente della Regione Nello Musumeci - gli studi di fattibilità per realizzazione di due sottopassaggi al servizio dello strategico parcheggio scambiatore di via Milo e della relativa fermata della metropolitana. Il Governo Musumeci proporrà una nuova procedura per finanziare ulteriori opere di tale natura, attingendo alle economie del bando per i parcheggi scambiatori nelle tre città metropolitane di Sicilia. Stimoleremo dunque il Comune di Catania a partecipare con nuovi progetti". La riunione, promossa dal vicepresidente della III municipalità Gianfranco Riolo, è stata condotta dal presidente Paolo Ferrara. I consiglieri di quartiere, mostrando grande apprezzamento, hanno sottolineato come quella di Falcone è la prima visita di un assessore regionale all'organismo circoscrizionale. "Nella III municipalità - ha aggiunto l'esponente del Governo Musumeci - si concentrano alcune stazioni fra cui appunto Milo, una delle più frequentate. L'obiettivo del Governo Musumeci è dunque di investire su opere di implementazione che possano sostenere non solo l'uso dei mezzi pubblici a scapito delle auto private, ma anche la riqualificazione e la migliore fruizione del contesto urbano di Catania".