L'Assessore Porto incontra i cittadini in occasione de "Il caffè sospeso"

Si terrà venerdì 20 settembre, alle ore 17.30, presso il Bar Caffè Prestipino di Piazza Duomo 1, l’incontro fra Alessandro Porto – Assessore comunale al Decentramento e Periferie, Anagrafe, Innovazione Tecnologica, Smart Cities, Polizia Municipale e Protezione Civile - e i cittadini catanesi che vorranno porgli istanze, proposte e segnalazioni. L’incontro, organizzato dalla Consulta civica di Catania, offre ai cittadini la possibilità di un dialogo con l’Assessore diretto e senza filtri, in un contesto “informale”, come quello del bar, che da sempre è luogo naturale del confronto. Le proposte raccolte saranno messe per iscritto, affinché col tempo sia possibile verificarne l’attuazione da parte dell’Amministrazione comunale. Le modalità di questo primo incontro, titolato “Il Caffè sospeso”, si ispirano a una famosa tradizione partenopea di cui racconta il grande scrittore Luciano De Crescenzo nel suo libro omonimo, fra i più famosi da lui scritti. La Consulta civica, infatti, avrà il piacere di offrire il caffè a coloro che vorranno sedersi al tavolo per parlare con l’Assessore.