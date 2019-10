L'associazione "Asoss" organizza il primo congresso regionale a Mascalucia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

L'Associazione "ASOSS", nata per tutelare la figura dell'OSS, festeggerà il suo primo anno inaugurando il I° Congresso Regionale a Mascalucia, presso il Teatro Stabile "San Gabriele", sito in Via del Bosco n.1, Sabato 26 Ottobre alle ore 17. Nella conferenza, condotta da Ricky Calzona e Katia Balsamo, parlerà il Presidente dell'ASOSS dott. Rino La Porta. Sono previsti interventi di: On. Luca Sammartino, componente 3 Commissione Salute Lavoro e Formazione Regione Sicilia, Agata Consoli, seg. provinciale FIALS, Giuseppe D'Angelo, coordinatore aziendale FIALS Policlinico "Vittorio Emanuele S. Marco", Dott. Marco Rubino Sindaco di S. A. Li Battiati, Dott.Antonio Magra Sindaco di Mascalucia.