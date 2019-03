L'Ufficio relazioni con il pubblico, ritorna a Palazzo degli Elefanti

L’Ufficio delle Relazioni con il Pubblico (URP) ritorna nella sede municipale di Palazzo degli Elefanti, in piazza Duomo, dove è operativo da stamani.

Gli utenti hanno già a disposizione il numero verde gratuito 800 88 70 77 per richiedere informazioni sui servizi dell’Amministrazione o fare segnalazioni o reclami. I cittadini potranno anche recarsi presso la sede dell’Urp per richieste di atti amministrativi e per informazioni relative ai maggiori uffici pubblici presenti sul territorio o soltanto per dare suggerimenti. L’Urp, ubicato nel piano terra di Palazzo degli Elefanti, è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore13, e il giovedì, dalle ore 15,30 alle ore 17. Chi lo preferisse può anche contattare l’ufficio scrivendo alla email: urp@comune.catania.it