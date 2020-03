L'università attiva via Skype un servizio di sostegno psicologico agli studenti

Nonostante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e la conseguente sospensione dell’attività didattica frontale (sostituita da quella a distanza), l’Università di Catania prosegue con le sue attività rivolte prioritariamente ai suoi studenti.

Tra i servizi attivi c’è il counseling psicologico per gli studenti, promosso dal Centro Orientamento, Formazione e Placement dell’ateneo. Proprio per l’emergenza Coronavirus, infatti, il centro ha deciso di sospendere i colloqui in sede sostituendoli con la modalità telematica, tramite la nota piattaforma di messaggistica “Skype”.



Il servizio aiuta gli studenti ad affrontare e superare difficoltà personali, relazionali e di studio quali ansia, stress da esami, attacchi di panico o modalità di comunicazione inadeguate, che rendono problematica la loro esperienza universitaria. L’acquisizione di una maggiore consapevolezza delle proprie capacità di “problem-solving” aiuta quindi gli studenti a ritrovare la partecipazione attiva alla vita universitaria.mChi intende usufruire di questo servizio dovrà prenotare il colloquio inviando una richiesta all’indirizzo di posta elettronica counseling.psicologico@unict.it, indicando nome, cognome, corso di laurea e recapito telefonico. Il colloquio dovrà comunque avvenire in un luogo che possa garantire privacy e assenza di terze persone. Prima del colloquio sarà necessario inviare i moduli del consenso informato e la relativa informativa compilati, sottoscritti e firmati, allegando ad essi anche una copia di un valido documento di riconoscimento.



Nell’ambito delle iniziative di didattica a distanza varate dall’Ateneo, sono inoltre aperte fino a venerdì 20 marzo le iscrizioni ai corsi singoli per gli insegnamenti le cui lezioni si svolgono nel secondo semestre. Anche gli studenti iscritti ai corsi singoli possono usufruire della didattica a distanza. Basta accedere alla piattaforma Microsoft Teams loggandosi attraverso l’indirizzo email e le credenziali personali valide per l’accesso al Portale Studenti “Smart – Edu”.



L'iscrizione ai corsi singoli è una opportunità offerta a tutti coloro che, per motivi di aggiornamento culturale e professionale, intendono seguire degli insegnamenti universitari senza essere iscritti ad un corso di laurea. La procedura consente infatti di frequentare le lezioni di insegnamenti a scelta, sostenere i relativi esami (o valutazioni finali di profitto) e di conseguire la regolare attestazione. Gli insegnamenti e i relativi crediti acquisiti possono inoltre essere riconosciuti in caso di successiva

immatricolazione ai corsi di studio dell’ateneo di Catania.