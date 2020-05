L'Università si informa: conferenza online sul Covid-19 organizzata da Alleanza Universitaria

Attraverso la piattaforma Teams di Microsoft e in diretta Facebook, si è tenuta la conferenza dal titolo: “La nuova sfida al Covid-19: Proteggere l’uomo per proteggere l’economia” organizzata dall’associazione studentesca Alleanza Universitaria. Dopo il saluto iniziale da parte del presidente di Alleanza Universitaria, Francesco Ferlito, il carattere interdisciplinare dell’incontro è stato rafforzato dalla presenza del Magnifico Rettore, Prof. Francesco Priolo, che ha esposto quale potrebbe essere il futuro dell’università a seguito della nuova Fase 2, ponendo spunti di riflessione e rassicurando gli studenti. Sono intervenuti quattro docenti dell’Università degli studi di Catania che hanno affrontato il tema da diverse prospettive disciplinari: sanitario, giuridico, economico, turistico, rispondendo agli interrogativi che ogni cittadino italiano, e non solo, si è posto. Rispettivamente il Prof. Sebastiano Ferlito, docente di terapia odontoiatrica, del Dipartimento di Chirurgia e specialità Medico-chirurgiche; la Prof.ssa Laura Maccarrone, docente di diritto amministrativo e sanitario presso Dipartimento di scienze Politiche e Sociali; il Prof. Antonio Leotta, docente di economia aziendale del dipartimento di Economia e Impresa; infine, il Prof. Marco Platina, docente di economia del turismo presso il dipartimento di Scienze della Formazione.

“La nostra associazione ha da sempre trattato temi sociali – afferma Francesco Ferlito presidente di Alleanza Universitaria – ogni volta lo abbiamo fatto puntando ad un livello alto e questo è stato possibile grazie alla presenza di eccellenti professionisti. Nel tempo sono state vinte tante battaglie, oggi abbiamo due rappresentanti agli organi superiori dell’Ateneo etneo, quali CdA con Maurizio Anicito e Senato accademico con Andrea Vella, e ci auspichiamo di vincerne ancora tante”. “La sinergia e il lavoro di gruppo – dichiara Marco Piro vicepresidente di Alleanza universitaria- ci hanno da sempre contraddistinti. In questa occasione ogni membro dell’associazione ha voluto portare il proprio contributo per la realizzazione del seminario mostrando interesse e sensibilità verso i temi trattati. Un plauso va, in particolar modo, a Marika Lanzafame e a Simone Diquattro per la qualità con la quale hanno gestito e moderato la conferenza”. Nel corso della seconda parte della conferenza è intervenuto il sindaco della città etnea, Salvo Pogliese, che ha raccontato la sua personale esperienza all’interno della militanza studentesca dove ha ricoperto cariche importanti negli organi superiori dell’ateneo. Ripercorrendo, insieme agli studenti presenti, la propria carriera politica territoriale si è soffermato su quanto è stato chiamato ad affrontare in questa situazione emergenziale, non solo in quanto padre e marito, ma soprattutto come primo cittadino sottolineando i cambiamenti che la città ha subito e le nuove abitudini a cui tutti i cittadini saranno tenuti. Nel corso dell’ultima parte della conferenza ha infatti risposto ai quesiti che gli sono stati posti durante la diretta.