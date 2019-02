La carrozza del Senato esce dal Comune, Pogliese: "Emozionato"

"Quando, da piccolo, mi affacciavo dal balcone di casa con i miei genitori per seguire la processione della Santa, mai avrei pensato di poterla vivere da sindaco. Sono felice ed emozionato di poterlo fare oggi, in questo splendido 3 febbraio, in una Catania baciata dal sole, salendo sulla Carrozza del Senato", a scriverlo è il sindaco Salvo Pogliese su Facebook