La Cifa incontra l’assessore Turano: “Instaurato dialogo per il bene delle imprese siciliane”

Incontro a Palermo tra la Cifa, con il suo presidente nazionale Andrea Cafà e il vice-segretario regionale Gaetano Benincasa, con l’assessore alle attività produttive on. Giro-lamo Turano. “Abbiamo presentato - ha detto il presidente Cafà - il nostro sistema associativo Cifa Italia e la nostra progettualità all’assessore che si è dimostrato subito pronto ad ascoltarci: la nostra mission è quella di fornire alle istituzioni un nostro contributo attraverso proposte costruttive che possano servire ad aiutare davvero la nostra terra portando benefici alle imprese e all’economia. Tra i temi affrontati quello legato al digitale visto il gap che abbia-mo nel Sud Italia e in Sicilia e stiamo mettendo nero su bianco delle proposte che possano dare competenze digitali a chi già fa impresa o a chi decide di fare impresa per poter com-petere con i mercati nazionali ma soprattutto esteri”. “Siamo contenti - ha aggiunto Benincasa - del dialogo che si è instaurato con l’assessore che si è dimostrato subito disponibile ad ascoltarci e ad ascoltare, dunque, la voce degli imprenditori attraverso le nostre proposte”.