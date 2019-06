La Cosfel non ha valutato il bando pubblico per i 12 dirigenti in scadenza

“Il Comune di Catania farebbe bene a verificare di poter mantenere gli impegni prima di annunciare provvedimenti cui non possono seguire fatti”, lo afferma la portavoce alla Camera dei deputati del Movimento Cinque Stelle Simona Suriano in riferimento al mancato esame, da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel), della richiesta del rinnovo contrattuale per dodici dirigenti comunali esterni nominati tre anni fa in scadenza il prossimo 31 luglio. “La Cosfel non ha neanche preso in considerazione la richiesta del Comune di Catania perché mancano i documenti necessari per valutare la richiesta avanzata. Non c’è bilancio, ne rendiconto, ne piano di rientro e si continua a navigare a vista”, continua la deputata pentastellata. Su questa richiesta di assunzioni di dirigenti, la nostra portavoce in consiglio comunale Valeria Diana aveva presentato un’interrogazione rimasta, come capita sovente, senza riposta. La risposta adesso è arrivata, indirettamente, dalla Cosfel e non lascia spazio a interpretazioni”, conclude Simona Suriano. Sulla vicenda interviene anche la portavoce in Consiglio comunale Valeria Diana: “Qualcuno dovrebbe spiegare al sindaco Pogliese, che un'amministrazione attenta e competente, non agisce improvvisando cosi come hanno fatto lui e la sua Giunta con questa delibera. L’atteggiamento dell’Amministrazione comunale, che ha ignorato la mia interrogazione su questo delicato tema, salvo poi essere sbugiardata dalla Cosfel, dimostra come le pratiche di governo nella nostra città sono rimaste immutate anche davanti al disastro rappresentato dal dissesto che sta mettendo in ginocchio, cittadini e imprese”.