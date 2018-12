“La Natività in una Grotta” in Piazza Chiesa Madre a San Giovanni Galermo

Un momento di grande partecipazione e socializzazione che ha permesso a tutto il territorio di visitare e conoscere meglio la grotta di San Giovanni Battista. Ieri mattina si è tenuto l'evento “La Natività in una Grotta”in Piazza Chiesa Madre nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania. Qui, oltre a poter ammirare da vicino una delle più importanti testimonianze del patrimonio naturalistico del capoluogo etneo, centinaia di visitatori hanno potuto ammirare i manufatti, le decorazioni e gli oggetti natalizi realizzati dagli alunni del Liceo artistico “Emilio Greco” e dell’I.C. “P.S. Di Guardo – Quasimodo”. Studenti che hanno usato materiale riciclato per dare nuova vita agli oggetti. Tutto questo arricchito dalla presenza della banda musicale e dalla sfilata di carrozze a cavallo per le vie del quartiere.

"La grotta- dichiara il presidente della IV municipalità Erio Buceti- è una risorsa che vogliamo valorizzare adeguatamente con la collaborazione delle scuole, delle parrocchie e delle associazioni della nostra circoscrizione. Il poter sviluppare momenti di partecipazione della gente che da Cibali fino a San Giovanni Galermo permetta alle famiglie di riappropriarsi del proprio quartiere. Ecco perchè il nostro obiettivo resta quello di dare un seguito continuo a tutto questo». «Le municipalità sono una risorsa importante e con loro vogliamo sviluppare un rapporto di fattiva collaborazione- ribadisce il Sindaco di Catania Salvo Pogliese, nel corso del suo intervento- noi crediamo nel decentramento e per questo daremo seguito al nostro progetto con l'approvazione di una serie di interventi normativi specifici".

Presenti alla manifestazione l'assessore alle Politiche Sociali Giuseppe Lombardo, la dirigente dell’I.C. “P.S. Di Guardo – Quasimodo” Simona Perni, il dirigente del Liceo artistico “Emilio Greco” Antonio Alessandro Massimino, il professor Salvo Fazio, il presidente del comitato per i festeggiamenti dell'Immacolata Concezione Pippo di Mariano, i consiglieri comunali Luca Sangiorgio e Anastasi, il consiglio della IV municipalità e il presidente delle Guardie Ambientali di San Giovanni Galermo Raimondo Lombardo oltre a tanti altri rappresentanti del mondo associativo del territorio. Al termine della manifestazione il presidente della IV municipalità Buceti e il Sindaco Pogliese hanno consegnato alcune targhe ricordo.