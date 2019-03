“C’è un forte bisogno di partecipazione attiva per riprendere, con determinazione , il percorso delle conquiste civili e sociali che hanno segnato le pagine migliori di questo Paese e per contrastare le pesanti regressioni a cui stiamo assistendo”.

È questo il leit motiv del convegno “La nuova resistenza, l’Europa democratica ci pretende partigiane”. Sottotitolo: “Oggi come ieri democrazia è/e antifascismo”,organizzato da Cgil Catania, Anpi Catania (Associazione dei partigiani d’Italia), SPI Cgil di Catania e Auser Catania; fissato per l’8 marzo 2019 alle ore le 9.30 nel Salone russo di via Crociferi, 40. Per l’occasione sarà possibile visitare la mostra documentario su Hetty Hillesum.

Aprirà i lavori della giornata, il segretario generale della Cgil di Catania Giacomo Rota, introdurrà Sara Costanzovice presidente dell’ANPI di Catania. La relazione sarà affidata ad Angela Battista, responsabile del Dipartimento politiche di genere della Cgil di Catania. Intervengono: Maria Letizia Colajanni, coordinamento donne Anpi nazionale, Claudio Longhitano,presidente Anpi Catania, Daniela Decinti, fondazione Di Vittorio, Lenny Vallejocomponente Direttivo assemblea generale Cgil di Catania, Margherita Pattisegretaria Spi Cgil di Catania, Nicoletta Gattopresidente Auser Catania, Antonino PastoreAnpi Catania, Monica Genovesesegretario confederale Cgil Sicilia. Modera i lavori Rosaria Leonardi, segretaria confederale Cgil di Catania. Aderiscono Libera, Gapa, La città felice, La ragnatela, Open Mind, Federconsumatori, Femministorie.

