La polizia arresta alla stazione un ricercato iracheno

La polizia di Stato ha arrestato il cittadino iracheno Abobakar Ojalan per associazione a delinquere e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Ad attirare l’attenzione degli agenti è stato un uomo che, con fare sospetto, si aggirava lungo i marciapiedi della stazione privo di bagagli a seguito. Il suo atteggiamento ha insospettito i poliziotti che lo hanno identificato.

Aveva con se il permesso di soggiorno rilasciatogli dall’ufficio immigrazione della questura di Catania per protezione internazionale, ma è emerso che sul suo capo la polizia spagnola aveva emesso un mandato di arresto europeo per associazione per delinquere e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per profitto.Il trafficante di esseri umani è stato arrestato e messo in carcere.