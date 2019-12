La polizia controlla un panificio: multe per mancanza di autorizzazioni

Sempre alta e costante l’attenzione rivolta alla zona di piazza Caduti del Mare. I servizi di controllo disposti dal questore Mario Della Cioppa, proseguono a cura del personale della squadra di polizia amministrativa della questura, insieme ai colleghi del reparto revenzione Crimine e a quelli di polizia Scientifica, insieme ad Asp Igiene e Veterinaria, polizia locale,Spresal ed Enel. Questa volta è stato controllato un panificio, al cui titolare è stata contestata la mancanza di autorizzazione per la preparazione degli alimenti per un illecito di 1.000 euro e la mancanza dell’haccp per un illecito di 2.000 euro. Inoltre, la polizia ha rilevato l’occupazione abusiva di suolo pubblico elevando sanzioni che ammontano a 173 più 3.000 euro. Infine, sono in corso accertamenti per un autonoleggio dove il titolare è stato invitato presso l’ufficio pas per le dovute verifiche e eventuali contestazioni.