La polizia incontra gli studenti della “Dante Alighieri”

Nell’ambito del più ampio progetto sulla legalità all’interno delle scuole ricadenti nell’area della città metropolitana di Catania, funzionari della questura di Catania si sono recati presso la scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”. Alla presenza un centinaio di alunni appartenenti alle seconde e terze classi, personale della squadra mobile e del commissariato centrale ha intrattenuto gli alunni spiegando le attività svolte dalla polizia.

Sono stati proiettati alcuni video trattando le tematiche sulla prevenzione stradale e sulla violenza durante le manifestazioni sportive, in modo particolare durante le partite di calcio. Altro argomento di interesse è stato quello relativo allo spaccio di sostanze stupefacenti e agli effetti negativi prodotti dall’uso delle droghe, illustrando le attività condotte innanzi alle scuole dalla polizia al fine di scongiurare lo smercio delle predette sostanze. I poliziotti hanno coinvolto i presenti che hanno arricchito la giornata ponendo numerose domande per soddisfare le loro curiosità, dimostrando interesse ed attenzione. Soddisfazione per la riuscita dell’incontro è stata espressa dalla dirigente scolastica, che, ha auspicato ulteriori appuntamenti per continuare, insieme alla polizia di Stato, il percorso di prevenzione e di condotte devianti coinvolgendo altre classi dell’istituto.