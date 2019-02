La Uil riunisce il primo coordinamento dei giovani

E' stato costituito da pochi giorni per volontà della segretaria generale della Uil di Catania Enza Meli, il dipartimento Uil Giovani affidato a Lucia Piccino. Si è riunito per la prima volta nella sala “Mico Geraci” in via Sangiuliano. Tantissimi i partecipanti all’incontro, introdotto dalla stessa Enza Meli che ha sottolineato “la necessità di trasmettere esperienza e passione sindacale alle nuove generazioni, facendo tesoro del passato per proiettarsi nel futuro”.

“Voi, che sperimentate questa esaltante e impegnativa forma di impegno civile - sottolinea la segretaria - potete contare sul sostegno di tutta la Camera sindacale assieme alle organizzazioni di categoria ed al sistema dei servizi Uil”. Il nuovo dipartimento Uil, subito “schierato” nella promozione della cultura dei diritti tra studenti, lavoratori e disoccupati, si occuperà di analizzare politiche di interesse giovanile, dall'Università al volontariato, dallo sport al tempo libero.