La Uil si congratula per l'elezione di Salvo Pogliese

“In linea con la tradizione laica della Uil, siamo stati e saremo sempre interlocutori esigenti e leali delle istituzioni politiche. Noi siamo sindacato del popolo, abbiamo l’obbligo di operare sempre e soltanto nell’interesse dei cittadini. Per questo, ci congratuliamo con Salvo Pogliese per la sua elezione a sindaco di Catania e attendiamo di poterci presto confrontare con lui sul piano delle realizzazioni concrete”.

Lo afferma Enza Meli, segretaria generale della Uil di Catania, in un messaggio inviato al neosindaco di Catania. “Ha lavorato molto Enzo Bianco – aggiunge l’esponente sindacale – e sappiamo che ancor di più dovrà fare il nuovo sindaco, atteso a un impegno decisamente gravoso. Abbiamo avuto il piacere di ospitare Pogliese nella nostra sede di via Sangiuliano per il confronto con i candidati sindaco sui punti di programma proposti da Cgil, Uil e Ugl. Abbiamo apprezzato la sua disponibilità al dialogo, la sua competenza, la sua passione civica. Adesso, viene l’ora dei fatti. E noi vigileremo perché gli impegni vengano rispettati, in coerenza con le priorità indicate dalle organizzazioni sindacali e condivise da Salvo Pogliese in materia di infrastrutture, servizi sociali, sanità, ambiente e decoro, zona industriale, sicurezza, aziende partecipate, trasporto pubblico locale, burocrazia e partecipazione. Chiediamo tutto questo, perché i catanesi lo chiedono”.