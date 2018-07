Nicolosi: ruba un motorino, ma i passanti lo fanno arrestare

I carabinieri di Gravina hanno arrestato il 32enne belpassese Massimo Munzone ed un diciassettenne per furto aggravato in concorso. I due si trovavano in trasferta a Nicolosi e sono stati presi in via Regione Siciliana, mentre cercavano di rubare un Honda SH150. Alcuni passanti, insospettiti dagli strani movimenti dei due, li hanno bloccati consegnandoli ad un militare libero dal servizio che transitava in quella via. Il minorenne si trova in una comunità di recupero ed il maggiorenne ai domiciliari.