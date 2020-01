Ladri d'auto in azione in via Firenze: due arresti, un minore denunciato

I carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato per tentato furto aggravato il 20enne A.G. e la 21enne D.T., nonché denunciato un minore 14enne, tutti catanesi. Intorno alle 2 di notte, un cittadino tramite segnalazione al Numero unico emergenza, ha avvertito i militari che in via Firenze alcuni individui stavano armeggiando su una Audi A6 parcheggiata, descrivendoli nelle fattezze e nell’abbigliamento ma avvertendoli anche che, alla sua vista, il terzetto si era dato alla fuga. I militari si sono quindi posti alla loro ricerca che ha dato i suoi frutti quando nel vicino viale Libertà, all’interno di uno stabile condominiale il cui portone era socchiuso, rintracciavano l’uomo e la donna che, in compagnia del minore, stavano cercando di nascondersi per le scale. Immediatamente fermati li hanno sottoposti a perquisizione, rinvenendo nella borsa della donna, un grosso cacciavite con la punta rotta che poi, infatti, risultava perfettamente compatibile con i le tracce impresse sull’autovettura oggetto del tentato furto.