Ladri di ferro in azione: tagliano col flex un cartellone pubblicitario, arrestati

Nella serata di venerdì gli agenti della polizia anno sorpreso due giovani, un pregiudicato rumeno e un incensurato catanese - che dopo aver segato con un flex un palo di ferro utilizzato per reggere un cartellone pubblicitario ormai in disuso - lo avevano caricato su un furgone per portarlo via.



La segnalazione è giunta alla sala operativa della questura grazie al senso civico di cittaidno che, vedendo i due all’opera lungo la SS.114, ha immediatamente telefonato, fornendo dati utili all’individuazione dei responsabili e del veicolo utilizzato.

Il furgone è stato intercettato e bloccato dalle volanti all’altezza dei lidi balneari del viale Kennedy: all’interno i poliziotti hanno trovato un palo in ferro della lunghezza di circa 5 metri e un gruppo elettrogeno utilizzato per alimentare il flex con cui era stato tagliato.



I due uomini, che hanno ammesso le loro responsabilità, sono stati indagati per furto aggravato in concorso.