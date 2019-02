Coppia ladri smonta i binari della ferrovia a Grammichele

I Carabinieri hanno arrestato Salvatore Meli e Massimo Manenti per furto aggravato. Una pattuglia impegnata nel controllo del territorio, li ha sorpresi in via Gentile, nei pressi della stazione ferroviaria di Grammichele, mentre caricavano su di una Renault “Twingo” 3 binari, da 2,2 metri cadauno, di proprietà di Rfi. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro, mentre il materiale è stato restituito alla ditta Globalfer Spa, aggiudicataria dei lavori di manutenzione di quella tratta ferroviaria.