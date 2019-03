Ruba iPhone con un complice e aggredisce poliziotto

La scorsa notte sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso Aziz Diop Abdoul (classe 1977) e Abdoulaye Thiam (classe 1982), entrambi di nazionalità senegalese. Nello specifico, intorno all’1:30, un poliziotto e un carabiniere, liberi dal servizio, mentre percorrevano via Martinez, hanno notato un uomo di nazionalità straniera in evidente stato di agitazione e con il volto arrossato.

L’uomo lamentava di essere stato derubato del proprio telefono cellulare e indicava due extracomunitari che si stavano dando alla fuga. Immediatamente, i due agenti, si sono posti all’inseguimento dei due presunti malfattori, i quali, giunti in via Coppola si sono separati imboccando direzioni opposte.

Gli agenti sono riusciti a bloccare uno dei due stranieri, Thiam, il quale a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di un telefono cellulare “IPhone X”, nascosto nella tasca posteriore destra del pantalone.Thiam pertanto è stato condotto presso gli uffici della locale Questura da personale dipendente delle volanti ma, nel frattempo, dalla sala operativa è stata diramata nota radio inerente un soggetto extracomunitario armato di bastone, intento ad aggredire un giovane a bordo di un motociclo.

La pattuglia dell’ufficio servizi, sentita la nota radio, è intervenuta immediatamente riuscendo a individuare il secondo uomo. Bloccato con non poche difficoltà, durante la perquisizione personale ha opposto resistenza, al punto da procurare ad uno dei poliziotti lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

E' stato, pertanto, arrestato per rapina aggravata in concorso insieme a Thiam e per resistenza a Pubblico ufficiale. Dei fatti è stato informato il Pm di turno, il quale ha disposto che gli arrestati venissero associati presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip.