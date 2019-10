Ladri rubano alla Caritas di Librino: danneggiata la mensa "Beato Dusmet"

La scorsa notte ignoti ladri si sono introdotti illegalmente nei locali della Mensa “Beato Dusmet” di Librino, ospitata presso la Parrocchia “Resurrezione del Signore”. È stata rubata un'affettatrice, strumento necessario per la preparazione dei pasti che per quattro volte a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle ore 12,30) vengono serviti ai più bisognosi, quasi esclusivamente italiani, che si recano nella struttura operativa dal novembre del 2016.

Inoltre, sono stati arrecati danni alla struttura e all'attrezzatura della mensa, con conseguenze non ancora quantificabili in termini economici. Per ogni servizio si offrono circa 200 pasti e, data anche l'esigenza della domanda, i volontari della Caritas, seppur tra maggiori difficoltà, continueranno a prestare il proprio servizio. Si tratta del primo caso di furto nei tre anni di attività della struttura che costituisce anche un presidio di conforto per i tanti fratelli che si trovano in situazione di bisogno. La Caritas Diocesana ha presentato denuncia presso il locale Commissariato di Polizia.