Ladro d'auto bloccato in viale Libertà dai carabinieri

I carabinieri del nucleo radiomobile etneo hanno arrestato il 34enne catanese Giuseppe Maugeri. Nel corso di un servizio di pattuglia, l’equipaggio di una gazzella che passava per il viale Libertà, ha notato un uomo armeggiare intorno ad una Ford Fusion posteggiata, bloccandolo per un controllo. Dopo aver infranto il finestrino posteriore dell’autovettura, il soggetto in questione stava per giungere all’apertura della portiera attraverso il varco così ricavato. E’ stato accertato che l’uomo, inoltre, era giunto a bordo di una Fiat Lancia posteggiata poco più avanti e che, sul sedile anteriore del lato guida, era adagiato un attrezzo metallico di fattura artigianale utilizzato per la forzatura delle serrature.