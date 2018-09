Tenta furto in un bar di via Etnea e in un panificio, preso ladro

Volanti della polizia hanno arrestato Denny Alfio Mascali per il reato di furto con scasso. Intorno alle ore 4:00, è giunta segnalazione presso la sala operativa, da parte di un passante che, dirimpetto al bar “My Cream”, in via Etnea, ha notato un giovane che, dopo essere salito sopra un ombrellone si è arrampicato sul ballatoio del bar per entrare dalla finestra.

In poco tempo, i poliziotti sono giunti sul posto, dove hanno immediatamente bloccato il giovane, il quale era riuscito ad entrare dentro il bar e prelevare 100 euro dalla cassa.

Inoltre, grazie a ulteriori indagini svolte con l’ausilio di alcuni filmati, è stato riconosciuto autore di un altro furto, con bottino di 300 euro circa, svolto ieri notte con simili modalità presso un panificio al viale Mario Rapisardi.