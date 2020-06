I vigili del fuoco recuperano un ladro fuggito nelle fogne

Il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Catania è intervenuto ieri stasera al Villaggio Sant'Agata per una richiesta di collaborazione giunta dai carabinieri, intorno alle 21. Durante l'inseguimento di un presunto ladro d'auto, i militari si erano accorti che il fuggitivo si era nascosto in una condotta fognaria in via San Jacopo. I sommozzatori dei vigili del fuoco, protetti dalle mute stagne, si solo calati nel sistema fognario, affiancati e protetti dagli stessi militari dell'Arma e sono riusciti ad individuare il fuggiasco, trovato con un principio di ipotermia, per consegnarlo prima alle cure del personale sanitario del Servizio 118 e poi ai carabinieri intervenuti.

