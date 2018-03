Luca Pulvirenti aveva con se un borsone contenente sei chili di tubi di rame, quando i carabinieri lo hanno arrestato per furto aggravato, a Viagrande. In casa, come se non bastasse, ne aveva altri 20 chili, probabilmente rubati e pronti alla vendita. L'arrestato si trova ora in una camera di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima.