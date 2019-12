Riposto, preso ladro seriale che terrorizzava i negozianti

I carabinieri di Riposto hanno eseguito due misure cautelari emesse dal gip del tribunale etneo, nei confronti del 37enne Sebastiano Emanuele Grasso, sottoposto agli arresti domiciliari, e del 22enne Simone Leonardi che ha "ricevuto" l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Grasso, in particolare, era diventato il terrore dei commercianti giarresi, poiché dal mese di febbraio di quest’anno si era reso responsabile di numerosi furti, portati a termine o solo tentati, in esercizi commerciali di qualsiasi tipologia: era infatti sufficiente che custodissero il cassetto del registratore di cassa per essere appetibili. Fondamentale per le indagini è stato l’apporto dei sistemi di videosorveglianza.

Dopo aver effettuato i necessari sopralluoghi, Grasso interveniva nell’arco notturno tra l’una e le quattro del mattino con il volto coperto sino agli occhi da uno scalda collo, scardinando porte o infrangendo le vetrate e dirigendosi verso il registratore di cassa da cui asportava per intero il cassetto porta banconote. Nel corso delle attività investigative, un cassetto è stato riconosciuto da una delle vittime del furto e rinvenuto nell’area di pertinenza condominiale della sua abitazione. Grasso, con poca credibilità, aveva dichiarato d’averlo avuto in prestito da un amico.

La serialità nelle scorribande è stata così documentata dai militari all’autorità giudiziaria, che ha emesso il provvedimento cautelare anche nei confronti di Simone Leonardi. Almeno in un caso, ed insieme a Grasso, ha utilizzato la propria auto per l’esecuzione di un raid ad un chiosco, non riuscito solo perché il commerciante, in seguito allo stato di tensione generato dalla frequenza dei furti in zona, aveva pensato bene di portar via con sé l’intera cassa.