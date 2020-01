San Nullo, troppi lampioni spenti: Terranostra chiede il ripristino dell'illuminazione

Il comitato Terranostra chiede all’amministrazione comunale di attivare tutte le procedure necessarie a garantire una pubblica illuminazione efficiente nelle vie San Pietro Clarenza, via Peppino Impastato e via Ciro Minotti a Catania.

"Tre arterie così distanti tra loro - spiega il portavoce Carmelo Sofia - che condividono il problema di tanti, troppi lampioni che non funzionano. Una situazione sta mettendo in ginocchio l’intero territorio e provoca le proteste di residenti,pendolari e commercianti nel quartiere di San Giovanni Galermo e in una zona a pochi passi dal viale Mario Rapisardi. Da qui il rischio continuo di incidenti stradali senza considerare che con il “black out” che dura da tempo i furti nei garage si moltiplicando. Questo non fa altro che generare in un senso di insicurezza tra i residenti della zona che temono anche di essere vittime di furti o scippi. Per tutte queste ragioni chiediamo, ancora una volta, al Sindaco Pogliese, sempre attento a questo genere di questioni, di farsi promotore di conferenza dei servizi che possa ridare ai cittadini di via Minotti, via San Pietro Clarenza e via Impastato una pubblica efficiente e, al tempo stesso, fare in modo che simili episodi non si ripresentino più in futuro".