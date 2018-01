Ferisce il figlio lanciandogli una mannaia: arrestato cinese

Il 54enne cinese Tang Guoqing è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal tribunale di Catania. L'uomo il 17 marzo del 2014, in preda all’ira ha lanciato una mannaia del proprio ristorante contro il figlio, colpendolo alla gamba e provocando gravi ferite.

In quell'occasione un carabinieri fuori servizio è intervenuto per bloccare l'uomo ed evitare che potesse scagliarsi nuovamente contro la vittima. Il ristoratore cinese ès tato condannato per lesioni personali aggravate e dovrà scontare 3 anni, due mesi e 27 giorni di reclusione nel carcere di piazza Lanza.