Largo Bordighera, lavori in corso per l'area parcheggio

Sono in corso di esecuzione i lavori di realizzazione dell’area di parcheggio nella porzione di via Bernini, contigua a Largo Bordighera, nei pressi di piazza Michelangelo. Le opere riguardano lo sbancamento di alcuni spazi rocciosi e il livellamento del terreno, così da poter ospitare in via temporanea oltre un centinaio di auto. Gli interventi, disposti da Sostare d’intesa con il comune di Catania che è proprietario dell’area, si concluderanno in pochi giorni e riguardano, per ora, solo la prima fase del progetto. La seconda, che richiederà tempi più lunghi, prevede anche la messa dimora di alberi e una riqualificazione generale dello spazio, con una piccola zona dedicata allo sgambamento dei cani.