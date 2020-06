Largo Bordighera, polizia arresta tre topi d’appartamento

La polizia ha arrestato tre topi d’appartamento. In particolare, l’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e la Digos della Questura di Catania hanno arrestato Emanuele Intravaia (classe 1978), Natale Gaetano Musumeci (classe 1982) e Gaetano Angelo Pocoroba (classe 1994) per il reato di furto aggravato in abitazione in concorso, i quali sono stati anche indagati per il possesso di chiavi alterate o grimaldelli. Alle 7 circa la locale sala operativa riceveva tramite il numero 112 la chiamata, nella quale veniva segnalata l’introduzione in un’abitazione in zona Largo Bordighera da parte di tre persone sospette. Il chiamante forniva una descrizione accurata di questi tre individui.

Sono così intervenuti una volante di Picanello e un equipaggio della Digos in servizio di controllo del territorio e hanno intercettato i tre sulla pubblica via, segno che avevano già abbandonato l’appartamento, nel quale, come si accerterà, si erano poco prima abusivamente introdotti, forzando la porta d’ingresso e mettendo tutto a soqquadro ed asportando alcuni oggetti.

Nonostante l’intimazione dell’ “Alt Polizia” i tre si sono dati alla fuga per le vie limitrofe, in direzioni diverse, in modo da eludere la cattura. I due equipaggi di polizia allora hanno cominciato un lungo inseguimento a piedi, che si è concluso fino a quando ciascuna pattuglia è riuscita a bloccare rispettivamente due dei tre malviventi. Pocoroba è riuscito in un primo tempo a guadagnare la fuga, ma l’equipaggio della Digos è riuscito a rintracciarlo nella zona della sua residenza. Pocoroba, in virtù del suo nutrito curriculum criminale, è stato riconosciuto dagli operatori di polizia e quindi ricercato attivamente, fino a quando è stato rintracciato nei pressi della sua abitazione, segno evidente che stava programmando di rendersi irreperibile. Gli accertamenti di polizia successivi hanno permesso di accertare che i tre si erano recati sul luogo dell’evento a bordo di un’autovettura noleggiata, circostanza sintomatica della volontà di evitare la loro identificazione. All’interno di tale veicolo sono stati rinvenuti numerosi attrezzi atti allo scasso, che sono stati debitamente sequestrati. Dopo gli avvisi di rito, gli arrestati sono stati condotti nei rispettivi domicili in attesa dell’udienza direttissima fissata per la mattinata odierna.