Largo Paisiello, chiesti interventi per combattere degrado della zona

Parcheggio selvaggio, posteggiatori abusivi ad ogni angolo, danni all’asfalto e inciviltà a farla da padrone. Sono i problemi di sempre, che compromettono la vivibilità in tutta l’area di Largo Paisiello. In queste condizioni, gli atti vandalici all’arredo urbano e gli angoli della scalinate trasformati in bivacchi di fortuna, rappresentano quasi l’ultimo dei problemi per i commercianti ed i residenti. Il presidente della commissione al Patrimonio, Salvatore Tomarchio, insieme al vice presidente Ersilia Saverino, ha raccolto le segnalazioni dei comitati cittadini che chiedono decoro, sicurezza e la lotta contro i parcheggiatori abusivi. Già in passato i lavori di pulizia per togliere scritte e rifiuti da pareti ed angoli della piazza sono stati vanificati nel giro di pochi giorni.

"Il motivo - spiegano - è che, senza controlli costanti, i delinquenti qui ritornano alla carica nel giro di pochi giorni. La commissione ha più volte sottolineato la necessità di intervenire in questa parte di Catania attraverso una programmazione che fissi degli obiettivi nel breve, medio e lungo periodo. Ecco perché ripropongo al Sindaco Bianco e all’assessore Di Salvo l’idea presentata da tutti i componenti della commissione al Patrimonio durante l’ultima conferenza dei servizi: creare una convenzione dove il comune possa affidare agli imprenditori della zona la gestione e la valorizzazione di piccoli lotti di Largo Paisiello".