Latitante vicino al clan Santangelo arrestato in Germania

La polizia di Stato con il supporto degli agenti tedeschi di Europol, ha localizzato e tratto in arresto a Colonia Antonino Carbonaro,meglio noto come “Nino u paturnisi”, pregiudicato incriminato per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio, estorsione con l’aggravante di associazione armata vicina al clan Santangelo, storico alleato della famiglia catanese Santapaola - Ercolano. Era latitante dal gennaio scorso, nonostante l'ordine d'arresto emesso ii 30 gennaio 2018 nell’ambito dell’operazione “Adranos. L’arresto di Carbonaro rientra nel progetto “Eurosearch”, avviato da Europol e dal Servizio Centrale Operativo, finalizzato alla localizzazione e cattura di latitanti mafiosi in ambito europeo.