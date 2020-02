Lavinaio, sistemato il terreno di gioco del campo sportivo

Nuova vita per il terreno di gioco del campo di calcio presente nella frazione di Lavinaio. L’intervento ha previsto la sistemazione della terra battuta anche attraverso l’utilizzo di mezzi pesanti, terra divenuta nel tempo quasi impraticabile per chi ha usufruito dell’impianto, induritasi al punto da non poter essere calpestata agevolmente durante lo svolgimento delle attività sportive.

Nel giro di qualche giorno i lavori verranno consegnati e il campo sarà nuovamente praticabile. “Questa parte del territorio è stata una delle più colpite dal sisma del 2018, e intervenire era d’obbligo, anche se ha comportato del tempo – ha dichiarato il Sindaco di Aci Sant’Antonio, Santo Caruso – Si tratta di un importante intervento di manutenzione che restituisce il campo agli sportivi, che adesso potranno correre su un terreno più morbido, più adatto, senza buche o avvallamenti”.

“Era uno degli interventi attesi – ha sottolineato l’Assessore allo Sport, Giuseppe Santamaria – e adesso, finalmente, tutti quelli che fruiscono di questo terreno potranno praticare sport come si deve. Questo di Lavinaio è un campo molto richiesto, da santantonesi e non, ed era necessario riportarlo in condizioni ottimali”.