Lavoratore indiano perde due dita, la solidarietà del sindacato Usb

Il sindacato dell'Usb manifesta piena solidarietà a Shangara Singh, lavoratore indiano trasportato all'Ospedale Canizzaro di Catania dove ha subito una grave amputazione della mano sinistra. Shangara risiede dal 2009 in Italia con regolare permesso di soggiorno e lavora in Calabria nel comparto agroalimentare. A seguito dell'incidente il sindacato Usb si è attivato per dare massimo supporto e assistenza al lavoratore vittima dell'incidente.