Lavoratori antincendio senza stipendi da giugno, Cigl: "E' inaccettabile"

La segreteria provinciale di Flai-Cgil di Catania, si dichiara "preoccupata per l’inefficienza dimostrata dall’Ispettorato Forestale di Catania relativa a tutta la procedura di richiesta finanziaria per pagare le mensilità spettanti ai lavoratori Antincendio OTD". Nelle altre province i lavoratori dell’antincendio hanno ricevuto le mensilità di giugno e luglio, a Catania, ad oggi, solo il mese di giugno.

Ciò viene ritenuto dal sindacato "inaccettabile perché sono sempre i lavoratori in prima linea nella difesa dei nostri boschi a pagare e a subire per l’incapacità e l’inefficienza della burocrazia e di chi ha la responsabilità e la gestione all’interno dell’Ispettorato Forestale di Catania. La Flai di Catania ha dunque richiesto un incontro urgente con il dirigente generale del Comando del Corpo Forestale, Filippo Principato, al fine di verificare tutte le procedure effettuate e rimuovere eventuali criticità. Qualora non vengano trovata soluzioni concrete, il sindacato intraprenderà iniziative di lotta per fare rispettare i diritti dei lavoratori".