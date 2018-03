Lavoratori dei rifiuti occupano autorimessa del Consorzio Sineco

Da stanotte è in atto il presidio permanente di due autorimesse del Consorzio Sineco da parte dei 105 ex lavoratori delI'Igiene ambientale che fanno parte del bacino prefettizio. Una delegazione di Cgil, CISL, UIL, Ugl e relative sigle di categoria, sta affiancando la protesta (viale Agnelli 1 e Viale Maserati).

I lavoratori hanno bloccato tutti i mezzi in uscita con alcuni cassonetti davanti all'uscita dell'autoparco tranne quello per gli ospedali e del carcere di Catania. La protesta, fanno sapere, continuerà ad oltranza se non ci saranno risposte da parte della Prefettura. Le forze dell'ordine stanno presidiando la zona ma, attualmente, non sono intervenute.