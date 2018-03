Lavoratori dei rifiuti, rimosso il blocco ma continua la protesta

Hanno rimosso a Catania il blocco dei mezzi per la raccolta dei rifiuti operato per due notti e tre giorni in due autorimesse del Consorzio Sineco, dopo aver chiesto e ottenuto un incontro in Prefettura entro la settimana prossima, i 105 ex lavoratori dell'Igiene ambientale che fanno parte del bacino prefettizio igiene ambientale che chiedono la riassunzione a tempo indeterminato. Lo fanno sapere Cgil, Uil, Ugl, USB e Confsal Snalv, di Catania, che "sono rimasti accanto ai disoccupati nelle ore più cupe e continueranno a farlo in questi giorni".

Martedì prossimo gli ex lavoratori alle 16 continueranno la loro assemblea nella Sala Russo della Cgil, in via Crociferi 40. "I lavoratori sono stremati - sottolineano i rappresentanti sindacali - ma non perdono la speranza di ottenere quanto gli era stato promesso. Conoscono i loro diritti e noi lottiamo accanto a loro. Ringraziamo le istituzioni per averci ascoltato e ci scusiamo con la città per i pesanti disagi che sono stati inevitabilmente causati dalla protesta, ma a volte è necessario pagare tutti un prezzo alto per difendere il diritto al lavoro".

"Siamo invece amareggiati - aggiungono i sindacalisti - per l'atteggiamento respingente del commissario della Sineco, che oltre ad essersi sottratto al confronto con il sindacato, ha proceduto all'assunzione a tempo determinato di soli 21 lavoratori. "A tal proposito - concludono - è importante sottolineare che in questi giorni alla protesta si sono uniti anche i lavoratori assunti a conferma che esiste una grande solidarietà e consapevolezza di quanto sta accadendo"