Lavoratori del bacino prefettizio in assemblea, atteso l'incontro a Palazzo Minoriti

Grande attesa per l'incontro in Prefettura, confronto serrato con i sindacati, e ancora tanto fuoco sotto la cenere. Si è tenuta nella sala Russo della Cgil, come da programma, l'assemblea dei 105 lavoratori del bacino prefettizio insieme ai segretari generali di Cgil, Uil, Ugl e USB e Confsal Snalv e le relative sigle di categoria. Il clima è ancora bollente ed entro la settimana è atteso l'incontro a Palazzo Minoriti.

Ma se l'appuntamento istituzionale non dovesse tenersi, così come assicurato ai rappresentanti sindacali, la protesta sarà certa e forse più "arrabbiata" rispetto alle scorse settimane, in cui gli ex lavoratori per due notti e tre giorni hanno organizzato un presidio permanente nelle autorimesse della Sineco, bloccando di fatto l’uscita degli auto compattatori. Cgil, Uil, Ugl, USB e Confsal Snalv di Catania sono rimasti accanto ai disoccupati nelle ore più cupe e continueranno a farlo in questi giorni.

L'obiettivo è ottenere garanzie rispetto all'occupazione dei 105 ex lavoratori dell'igiene ambientale al prossimo appalto. All'assemblea di oggi, così come alla protesta dei giorni scorsi, si sono uniti anche alcuni lavoratori assunti a tempo determinato, a conferma che esiste una grande solidarietà e consapevolezza di quanto sta accadendo.