Lavori al collettore di Aci Castello, chiusi i "torna indietro"

La prosecuzione dei lavori del collettore fognario di Aci Castello ha reso necessaria la temporanea chiusura al transito veicolare, per 15 giorni circa, dei due “torna indietro" che collegano via Acicastello con via Messina e via Messina con via Acicastello. E' stato predisposto un percorso alternativo che consentirà, all'altezza del distributore di carburante, il “torna indietro" nella direzione da via Acicastello a via Messina. Gli interventi saranno indicati dalla segnaletica, la polizia municipale sarà presente per fluidificare il traffico e alleviare i disagi alla circolazione.