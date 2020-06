Iniziano i lavori di consolidamento della rocca di Aci Castello

"Con l'avvio dei lavori di consolidamento di piazza Castello, il Governo Musumeci mantiene l'impegno nei tempi prestabiliti a mettere in sicurezza un'area di grande valenza architettonica, paesaggistica e turistica. Avevamo fissato, nel corso del sopralluogo di maggio ad Aci Castello, una tabella di marcia che stiamo rispettando dando seguito alle istanze della comunità castellese". Lo dichiara l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a seguito dei lavori in somma urgenza per il consolidamento del costone roccioso di piazza Castello. "Con apposita delibera di giunta - prosegue Falcone - avevamo subito stanziato ben 130mila euro per un cantiere che porterà al risanamento delle criticità della zona, rendendo di nuovo pienamente fruibile la piazza".

