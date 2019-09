Gravina, riaprono al transito le vie Etnea e San Paolo

L'amministrazione comunale rende noto che da stamattina, 11 settembre, sarà consentito il transito veicolare nelle strade interessate dai lavori al canale di gronda:nello specifico si tratta di via Etnea nel tratto compreso tra il civico 9 e l'intersezione con la via San Paolo e della stessa via San Paolo fino all'altezza di via Mongibello. É istituitoil limite massimo di velocità pari a 20 chilometri orari e il divieto di transito per i veicoli a due ruote fino ad avvenuta ultimazione dei lavori. "Siamo riusciti a rispettare il cronoprogramma di questa fase dei lavori nonostante gli imprevisti – ha sottolineato il sindaco Massimiliano Giammusso – chiaramente ci sono stati e ci saranno ancora dei disagi fino a quando l'opera non sarà ultimata, ma è giusto sottolineare che, da contratto, il termine per la consegna dei lavori è febbraio 2020 e se oggi riusciamo a ripristinare, seppur con limitazioni, il transito veicolare è sicuramente merito della volontà e della determinazione dell'amministrazione». Gli ha fatto eco il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Rosario Condorelli: «Riapriamo al transito con delle limitazioni – ha specificato – e naturalmente le condizioni del manto stradale non sono definitive perché è necessario un periodo di assestamento del materiale di riempimento della sede stradale. Si tratta di una copertura provvisoria che naturalmente sarà oggetto di completamento. Voglio sottolineare ancora una volta che i lavori sono finalizzati alla realizzazione del sistema di canalizzazione delle acque meteoriche, un opera necessaria per diminuire il rischio idraulico e idrogeologico nel quartiere San Paolo".