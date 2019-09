Scordia, limite di velocità abbassato sulla strada provinciale 28

Nuova ordinanza per la regolamentazione della circolazione in entrambi i sensi di marcia, lungo tutto il tratto della strada provinciale 28/I “dalla rotatoria con la provinciale 99 fino all’incrocio con la provinciale 30”. E’ istituito il limite di velocità di 30 chilometri orari lungo la provinciale28/I, nel tratto compreso tra la rotatoria con la provinciale 99 fino all’incrocio con la provinciale 30, ed è confermato il divieto di transito veicolare in caso di pioggia dalla rotatoria con laprovinciale 99 fino all’incrocio con la provinciale30. La provinciale 28/I si diparte nel 1°tratto dal bivio Leone strada statale 385 all’ingresso di Scordia e dalla rotatoria di Scordia - Militello V.C., ed interessa i comuni di Lentini, Scordia.

La nuova segnaletica sarà realizzata e collocata a cura della Pubbliservizi, su disposizione dell’ Ufficio manutenzione della Città metropolitana di Catania. Si fa obbligo ai conducenti di tenere un comportamento prudente in conseguenza della segnaletica verticale di pericolo di transito. Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale, per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal codice della strada.