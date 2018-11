Mascali, chiusa per trentacinque giorni la strada Scorciavacca-Montarsi

Chiusa temporaneamente al transito veicolare per 35 giorni consecutivi l’intera carreggiata stradale della ex strada regia Scorciavacca-Montarsi di Mascali, con decorrenza dal prossimo 26 novembre sino al 30 dicembre, per l’esecuzione dei lavori di costruzione di un tratto di linea elettrica in cavo interrato a media tensione.

La strada ricade all’esterno del centro abitato di Mascali "Linea Trasversale Puntalazzo - Risorgimento", dall’innesto con la strada provinciale 2/III all’innesto con la Sp 155. Il percorso alternativo avverrà attraverso le strade provinciali 2/III - 5/II - 78 – 155. Sarà garantito il transito veicolare e pedonale ai residenti eventualmente esistenti lungo tutto il tratto della ex strada regia chiusa per i lavori e l’Enel Distribuzione si farà carico della opportuna vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità. Tutta la segnaletica stradale sarà realizzata e posta in opera dall’E-Distribuzione. Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi, verrà verificato dagli organi di polizia stradale.