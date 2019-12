Adrano, chiusa la strada provinciale 126 per lavori stradali

Resterà chiusa al transito sino al 16 gennaio 2020 la strada provinciale 126, dall’incrocio con la provinciale 94 e per i primi 300 metri, in entrambi i sensi di marcia, per il rifacimento stradale di un tratto di carreggiata. La provinciale 126 parte dal bivio San Domenico sulla Sp 94 sino alla Sp 122, contrada Ruggero, ed interessa il comune di Adrano. Il traffico veicolare potrà essere deviato, in entrambi i sensi di marcia, su un percorso alternativo. Chi proviene da Catania in direzione Adrano dovrà percorrere la Sp 94 per circa 1700 m e quindi imboccare a destra la Sp 122 che, in poco più di 2 chilometri, conduce sino alla Sp 126. Per chi da Adrano si dirige in direzione Catania, dalla Sp 126 dovrà imboccare a sinistra la Sp 122 per 2200 metri fino all’incrocio con la Sp 94 per proseguire sul lato sinistro della stessa. La segnaletica necessaria sarà predisposta a cura dell’impresa esecutrice dei lavori.