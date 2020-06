Tra Bronte e Maletto lavori per la messa in sicurezza di frane sulla strada di Bonifica

In territorio di Bronte e Maletto il prossimo 2 luglio si procederà alla consegna dei lavori di manutenzione straordinaria dell’ex strada di bonifica “Bronte Stuara Santa Venera” , compreso il tratto intermedio dell’ex Strada di Bonifica “Canalaci Cantera”. I lavori sono statki finanziati con i fondi dell’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità (Patto per il Sud) per un importo finanziato di quasi cinque milioni di euro. Così ha assicurato il sindaco metropolitano Salvo Pogliese, sottolineando i vantaggi in termini economici che deriveranno dall’ultimazione dei lavori ai numerosi proprietari dei fondi e all’economia locale. I tecnici hanno elaborato il progetto che prevede l’eliminazione di tredici frane mediante l’esecuzione di muri in cemento armato su pali oppure su paratie, il rifacimento del pacchetto stradale, la segnaletica orizzontale, l’integrazione di quella verticale e la collocazione di barriere stradali di sicurezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.