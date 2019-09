Lavori stradali a traffico aperto in via Plebiscito fino al 27 settembre

A partire da oggi, mercoledì 4, e sino al 27 settembre sono previsti lavori a traffico aperto in via Plebiscito, nel tratto in prossimità del civico 622 per trenta metri lineari. Gli interventi, comunica la direzione Lavori pubblici, saranno effettuati dalla Fce per la risoluzione di interferenze con le reti Sidra della apertura equilibratrice della nuova tratta della metropolitana Stesicoro-Aeroporto. I lavori di scavo, indicati dalla segnaletica, interesseranno il marciapiede e solo marginalmente la sede stradale. La polizia municipale sarà presente per fluidificare il traffico e alleviare i disagi alla circolazione.