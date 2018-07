Lavori in notturna nelle bretelle del viale Mediterraneo

Al fine di ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto di illuminazione, dalle ore 22,00 di stasera e fino alle ore 6,00 di domani mattina 27 luglio successivo, sono interdette alla circolazione in modo alternato le bretelle di accesso e uscita che collegano via Vincenzo Giuffrida con viale Odorico da Pordenone e viale Marco Polo, in entrambe le direzioni. A renderlo noto è il comune di Catania con una nota.