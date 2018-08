Lavori notturni in Tangenziale, sostituzione di una barriera danneggiata

Nelle notti tra lunedì 6 e mercoledì 8 agosto, in fascia oraria compresa tra le 21:00 e le 6:00, una squadra incaricata da Anas eseguirà un intervento di sostituzione di una barriera laterale ammalorata presso lo svincolo Aeroporto-Asse dei Servizi.

Durante l’intervento, la rampa di immissione in Tangenziale verso Messina rimarrà chiusa. I veicoli provenienti dall’aeroporto e diretti a Messina potranno imboccare la tangenziale in direzione Siracusa fino allo svincolo Zona Industriale Nord (Ikea), dove potranno uscire per immettersi in tangenziale in direzione Messina.